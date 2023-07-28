«ПСЖ» на страницах своего официального сайта сообщил о переходе в «Галатасарай» нападающего Мауро Икарди. Аргентинец выступал за турецкий клуб в прошлом сезоне на правах аренды, а теперь переходит в ряды «львов» на полноценной основе.

Ранее «Галатасарай» анонсировал полноценный трансфер 30-летнего Икарди. Играя за топ-клуб Суперлиги Турции в прошлом сезоне, Мауро записал на свой счёт 23 гола и восемь результативных передач на партнёров.

Ближайший официальный матч «Галатасарай» проведёт 2 августа – против «Жальгириса» в квалификации Лиги чемпионов. Первая игра завершилась вничью со счётом 2:2.