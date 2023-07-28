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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» подтвердил уход Икарди в турецкий клуб официально

28 Июля 2023 • 22:48 Комментировать

«ПСЖ» на страницах своего официального сайта сообщил о переходе в «Галатасарай» нападающего Мауро Икарди. Аргентинец выступал за турецкий клуб в прошлом сезоне на правах аренды, а теперь переходит в ряды «львов» на полноценной основе.

Ранее «Галатасарай» анонсировал полноценный трансфер 30-летнего Икарди. Играя за топ-клуб Суперлиги Турции в прошлом сезоне, Мауро записал на свой счёт 23 гола и восемь результативных передач на партнёров.

Ближайший официальный матч «Галатасарай» проведёт 2 августа – против «Жальгириса» в квалификации Лиги чемпионов. Первая игра завершилась вничью со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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