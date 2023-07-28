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«Галатасарай» анонсировал полноценный трансфер Икарди

28 Июля 2023 • 18:29 Комментировать

«Галатасарай» опубликовал в социальных сетях видео. В нём турецкий гранд явно анонсировал подписание полноценного контракта с нападающим Мауро Икарди.

В сезоне 2022/2023 Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды, после чего вернулся в «ПСЖ». За стамбульских «львов» аргентинец провёл 26 матчей, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего Мауро Икарди в 19 миллионов евро.

Добавим, что во вторник «Галатасарай» сыграл вничью с «Жальгирисом» (2:2) в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2023
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