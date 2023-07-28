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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» без Мбаппе проиграл японскому клубу

28 Июля 2023 • 16:20 Комментировать

«ПСЖ» в рамках подготовки к следующему сезону провёл товарищеский матч против японского «Серезо Осака». Команда Луиса Энрике проиграла со счётом 2:3. В составе гранда Лиги 1 голами отметились Уго Экитике и Витор Витинья.

Напомним, что в японский тур «ПСЖ» не взял Килиана Мбаппе. Такое решение в клубе приняли из-за отказа звёздного футболиста продлевать контракт.

Добавим, что первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «ПСЖ» проведёт 12 августа – против «Лорьяна» на своём поле.

Протокол игры  
Серезо Осака3:2ПСЖ
  (0:1) Экитике Уго 17'
22' Кру Йорди (1:1)  
  (1:2) Витинья Витор 49'
67' Китано Сота (2:2)  
79' Кагава Синдзи (3:2)  
Доннарумма ДжанлуиджиДанилу Перейра 64' (Фабиан Руис ( 64') Маркиньос 55' (Хакими Ашраф ( 55') Шкриньяр МиланКюрзава Левен 47' (Нхага Сериф ( 47') Витинья Витор 64' (Ноа Лемина ( 64') Гарби ИсмаэльЗаир-Эмери Уоррен 64' (Н'Дур Шер ( 64') Угарте Мануэль 64' (Верратти Марко ( 64') Асенсио Марко 47' (Солер Карлос ( 47') Экитике Уго 64' (Эрнандес Луис ( 64'  82')
Запасные: Мбаппе ЭйтанКан-Ин ЛиКимпембе ПреснелНеймарСаншеш РенатуБернат ХуанХусни ИлиесМуке ЛуиНавас Кейлор
Янг Хан Бин 46' (Симидзу Кэисукэ ( 46') Яманака Рёсуке 46'Торими Коджи 47' (Ямасита Тацуя ( 47') Йонич Матей 47' (Синдо Рёсуке ( 47') Мацуда Рику 46' (Майкума Сейя ( 46') Кида Хината 46' (Фунаки Какеру ( 46') Сузуки Токума 45' (Кагава Синдзи ( 45') Уэдзе Сатоки 48' (Китано Сота ( 48') Капиксаба 47' (Араи Харуки ( 47') Кру Йорди 46' (Ишиватари Нельсон ( 46') Сеара Лео 60' (Ватанабэ Ро ( 60')
Запасные: Киношита ШинносукеОкуда ХаятоМаки КохейМарухаси Юсуке
28 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серезо Осака
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