​«ПСЖ» без Мбаппе проиграл японскому клубу

«ПСЖ» в рамках подготовки к следующему сезону провёл товарищеский матч против японского «Серезо Осака». Команда Луиса Энрике проиграла со счётом 2:3. В составе гранда Лиги 1 голами отметились Уго Экитике и Витор Витинья.
Напомним, что в японский тур «ПСЖ» не взял Килиана Мбаппе. Такое решение в клубе приняли из-за отказа звёздного футболиста продлевать контракт.
Добавим, что первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «ПСЖ» проведёт 12 августа – против «Лорьяна» на своём поле.
Протокол игры
|(0:1) Экитике Уго 17'
|22' Кру Йорди (1:1)
|(1:2) Витинья Витор 49'
|67' Китано Сота (2:2)
|79' Кагава Синдзи (3:2)
Доннарумма Джанлуиджи•Данилу Перейра64' (Фабиан Руис (64') •Маркиньос55' (Хакими Ашраф (55') •Шкриньяр Милан•Кюрзава Левен47' (Нхага Сериф (47') •Витинья Витор64' (Ноа Лемина (64') •Гарби Исмаэль•Заир-Эмери Уоррен64' (Н'Дур Шер (64') •Угарте Мануэль64' (Верратти Марко (64') •Асенсио Марко47' (Солер Карлос (47') •Экитике Уго64' (Эрнандес Луис (64') 82'
Янг Хан Бин46' (Симидзу Кэисукэ (46') •Яманака Рёсуке46'•Торими Коджи47' (Ямасита Тацуя (47') •Йонич Матей47' (Синдо Рёсуке (47') •Мацуда Рику46' (Майкума Сейя (46') •Кида Хината46' (Фунаки Какеру (46') •Сузуки Токума45' (Кагава Синдзи (45') •Уэдзе Сатоки48' (Китано Сота (48') •Капиксаба47' (Араи Харуки (47') •Кру Йорди46' (Ишиватари Нельсон (46') •Сеара Лео60' (Ватанабэ Ро (60')
28 июля.
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