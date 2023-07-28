​«ПСЖ» без Мбаппе проиграл японскому клубу

«ПСЖ» в рамках подготовки к следующему сезону провёл товарищеский матч против японского «Серезо Осака». Команда Луиса Энрике проиграла со счётом 2:3. В составе гранда Лиги 1 голами отметились Уго Экитике и Витор Витинья.

Напомним, что в японский тур «ПСЖ» не взял Килиана Мбаппе. Такое решение в клубе приняли из-за отказа звёздного футболиста продлевать контракт.

Добавим, что первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «ПСЖ» проведёт 12 августа – против «Лорьяна» на своём поле.