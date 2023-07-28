Агент: «Трансфер Кузяева - большая победа для «Гавра»

Агент Алан Агузаров прокомментировал недавний трансфер российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр». Он перешел в клуб Лиги 1 на правах свободного агента, заключив контракт на два сезона.

«У Далера были и другие варианты. Он все взвесил и решил остановиться именно на этом варианте. Для «Гавра» большая победа, что они смогли подписать Далера», - цитирует агента Sport24.

Предыдущим клубом Кузяева был «Зенит». Цвета петербургского коллектива Далер защищал с 2017 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 30-летний хавбек провел 26 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.