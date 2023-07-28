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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыт размер зарплаты Верратти в Саудовской Аравии

28 Июля 2023 • 10:44 Комментировать

Итальянский опорный полузащитник Марко Верратти близок к уходу из французского «ПСЖ» и трансферу в Саудовскую Аравию. Новым местом работы хавбека станет «Аль-Хиляль».

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, 30-летний футболист согласовал с саудовским клубом трехлетнее трудовое соглашение. Заработная плата Верратти составит 48 миллионов евро в год. За трансфер полузащитника «Аль-Хиляль» готов заплатить порядка 50 миллионов.

Напомним, что в летнее трансферное окно саудовский клуб оформил несколько громких сделок. Ряды команды пополнили нападающий Малком, полузащитники Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш, а также защитник Калиду Кулибали.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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