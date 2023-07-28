Раскрыт размер зарплаты Верратти в Саудовской Аравии

Итальянский опорный полузащитник Марко Верратти близок к уходу из французского «ПСЖ» и трансферу в Саудовскую Аравию. Новым местом работы хавбека станет «Аль-Хиляль».

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, 30-летний футболист согласовал с саудовским клубом трехлетнее трудовое соглашение. Заработная плата Верратти составит 48 миллионов евро в год. За трансфер полузащитника «Аль-Хиляль» готов заплатить порядка 50 миллионов.

Напомним, что в летнее трансферное окно саудовский клуб оформил несколько громких сделок. Ряды команды пополнили нападающий Малком, полузащитники Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш, а также защитник Калиду Кулибали.