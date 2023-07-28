«Галатасарай» скоро объявит о трансфере Икарди

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди находится в шаге от перехода в «Галатасарай» на постоянной основе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинский форвард сегодня чуть позже вылетит в Турцию, чтобы завершить переход.

Ранее сообщалось, что Икарди уже подписал контракт с «Галатасараем» на три года. Турецкая команда должна выплатить «ПСЖ» компенсацию в размере 10 миллионов евро. Это при том, что у Икарди сейчас остаётся всего год по контракту с парижской командой.

В прошлом сезоне Мауро выступал за «Галатасарай» на правах аренды. В 24 матчах чемпионата Турции он забил 22 гола и отдал 7 ассистов.