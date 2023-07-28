«ПСЖ» решил продать Маркиньоса из-за Мбаппе

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос может покинуть клуб из-за слов поддержки в адрес нападающего Килиана Мбаппе. Бразилец назвал партнера исключительным футболистом и выразил желание, чтобы он остался в команде.

Как сообщает Sports Zone, эти слова разозлили руководство парижского гранда. Владельцы «ПСЖ» готовы продать Маркиньоса, если по его трансферу поступит хорошее предложение.

Защитник выступает за французскую команду с 2013 года. Срок трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Маркиньоса в 65 миллионов евро.