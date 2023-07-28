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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент: «Карьере Верратти пришёл конец»

28 Июля 2023 • 07:41 Комментировать

Футбольный агент Донато ди Кампли, который ранее сотрудничал с полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти, прокомментировал информацию о переезде хавбека в чемпионат Саудовской Аравии.

«В последние месяцы Марко не хватало мужества, ведь у него истекал трудовой договор с «ПСЖ». Он мог перебраться в «Барселону», и его карьера сложилась бы иначе. Но он побоялся противостояния с этими людьми в Париже и спекся на этом. С того момента его карьере пришел конец. Он станет сильно богат, но никогда не будет чемпионом. Марко окажется в пустыне с верблюдами», - приводит слова агента Sportmediaset.

Ранее в прессе сообщалось, что Верратти заключит с «Аль-Хилялем» контракт на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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