Агент: «Карьере Верратти пришёл конец»

Футбольный агент Донато ди Кампли, который ранее сотрудничал с полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти, прокомментировал информацию о переезде хавбека в чемпионат Саудовской Аравии.

«В последние месяцы Марко не хватало мужества, ведь у него истекал трудовой договор с «ПСЖ». Он мог перебраться в «Барселону», и его карьера сложилась бы иначе. Но он побоялся противостояния с этими людьми в Париже и спекся на этом. С того момента его карьере пришел конец. Он станет сильно богат, но никогда не будет чемпионом. Марко окажется в пустыне с верблюдами», - приводит слова агента Sportmediaset.

Ранее в прессе сообщалось, что Верратти заключит с «Аль-Хилялем» контракт на три года.