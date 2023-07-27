36-летний французский форвард Кевин Гамейро продлил контракт с родным ему «Страсбургом» ещё на год. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба Лиги 1.

Гамейро повторно связал свою карьеру со «Страсбургом» в 2021 году, когда перебрался в этот клуб из «Валенсии». Ранее нападающий был известен как игрок «Лорьяна», «ПСЖ», «Севильи», мадридского «Атлетико».

В минувшем сезоне Кевин провёл 34 матча за «Страсбург», в них он оформил 10 голов, однако не отметился ассистами. Клуб по итогам прошлого сезона занял 15-е место в турнирной таблице и набрал 40 очков.