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Чемпионат Франции. Лига 1

Гамейро продлил контракт со «Страсбургом» официально

27 Июля 2023 • 19:04 Комментировать
Страсбург
...
Лион
12.08 21:00

36-летний французский форвард Кевин Гамейро продлил контракт с родным ему «Страсбургом» ещё на год. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба Лиги 1.

Гамейро повторно связал свою карьеру со «Страсбургом» в 2021 году, когда перебрался в этот клуб из «Валенсии». Ранее нападающий был известен как игрок «Лорьяна», «ПСЖ», «Севильи», мадридского «Атлетико».

В минувшем сезоне Кевин провёл 34 матча за «Страсбург», в них он оформил 10 голов, однако не отметился ассистами. Клуб по итогам прошлого сезона занял 15-е место в турнирной таблице и набрал 40 очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Кевин Гамейро Страсбург
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