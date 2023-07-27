«Аль-Хиляль» договорился с топ-игроком «ПСЖ»

Саудовский «Аль-Хиляль» продолжает работу по усилению своего состава на летнем трансферном рынке. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» договорился с полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти. Стороны согласовали контракт сроком на три года.

Отмечается, что теперь всё зависит от «ПСЖ» и лично от президента клуба Нассера аль-Хелаифи. Предложение в 30 миллионов евро по 30-летнему Верратти принято не будет, однако скоро это предложение будет улучшено.

Добавим, что Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года после трансфера из итальянской «Пескары».