Мбаппе ответил на предложение «Аль-Хиляля»

Звездный нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на предложение саудовского «Аль-Хиляля».

Как стало известно журналистам Lequipe, 24-летний форвард ответил отказом. Мбаппе не интересен вариант продолжения карьеры на Ближнем Востоке. Он хочет выступать в Европе.

Главным претендентом на Килиана называется мадридский «Реал». Ранее «ПСЖ» заявил, что готов продать игрока за 200 миллионов евро. Контракт нападающего с парижским клубом истекает летом следующего года.

В прошлом сезоне Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1. Он забил 29 голов в 34 матчах.

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