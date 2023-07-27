29-летний французский полузащитник Абдулайе Туре, выступавший за генуэзский «Дженоа», продолжит карьеру на родине. Новым местом работы игрока стал «Гавр».

Хавбек заключил с новым коллективом контракт, рассчитанный на два года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне Абдулайе принял участие всего в четырех поединках. Игрок практически пропустил весь сезон из-за повреждения.

Добавим, что этим летом ряды «Гавра» пополнил экс-полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев. По итогам прошлого сезона клуб поднялся из Лиги 2 в элитный дивизион Франции.