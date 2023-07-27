Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Туре стал одноклубником Кузяева в «Гавре» официально

27 Июля 2023 • 08:41 Комментировать

29-летний французский полузащитник Абдулайе Туре, выступавший за генуэзский «Дженоа», продолжит карьеру на родине. Новым местом работы игрока стал «Гавр».

Хавбек заключил с новым коллективом контракт, рассчитанный на два года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне Абдулайе принял участие всего в четырех поединках. Игрок практически пропустил весь сезон из-за повреждения.

Добавим, что этим летом ряды «Гавра» пополнил экс-полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев. По итогам прошлого сезона клуб поднялся из Лиги 2 в элитный дивизион Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Абдулайе Туре
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
08:47 · Россия. Премьер-лига
«Лион» близок к покупке игрока «Динамо»
08:41 · Франция. Лига 1
Туре стал одноклубником Кузяева в «Гавре» официально
08:04 · Франция. Лига 1
Кафу назвал футболиста, который технически лучше Месси и Роналду
26 Июля
22:38 · Франция. Лига 1
Мусса Дембеле – игрок «Аль-Иттифака» официально
22:17 · Италия. Серия А
Саншеш близок к переходу в «Рому»
18:58 · Англия. Чемпионшип
​«Лион» подпишет игрока сборной Хорватии
18:52 · Россия. Премьер-лига
Кузяев вышел в старте «Гавра» на контрольный матч с «Лиллем»
17:52 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино прокомментировал слухи о Мбаппе в «Челси»
17:21 · Россия. Премьер-лига
​В клубе Лиги 1 подтвердили переговоры по трансферу Захаряна
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Йорк советует «Манчестер Юнайтед» подписать Мбаппе
15:24 · Франция. Лига 1
Представители «Аль-Хиляля» прибыли в Париж, чтобы убедить Мбаппе в переходе
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 25 миллионов евро за Ваи
14:14 · Италия. Серия А
Закария помимо «Монако» интересен ещё одному французскому клубу
10:16 · Франция. Лига 1
Мэр Парижа призвала «ПСЖ» сохранить Мбаппе 1
09:16 · Англия. Премьер-лига
Отец Обамеянга: «Переход в «Марсель» – облегчение для сына после кошмара в «Челси» 1
Все новости
Рекомендуем