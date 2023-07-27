Кафу назвал футболиста, который технически лучше Месси и Роналду

Известный в прошлом бразильский латераль Кафу высказался о соотечественнике Неймаре, выступающем в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ».

«Неймар – феноменальный футболист. Это один из лучших игроков, которых я видел за последние 20 лет. В плане технического оснащения он превосходит Месси, Роналду и других игроков. Мы всегда с большим нетерпением ждем его приезда в сборную Бразилии. С ним и без него это совершенно разные команды. Неймар заставляет сборную играть лучше», - передает слова Кафу TNT Sports.

Неймар играет за парижский гранд с 2017 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.