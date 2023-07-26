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Чемпионат Франции. Лига 1

Мусса Дембеле – игрок «Аль-Иттифака» официально

26 Июля 2023 • 22:38 Комментировать

Французский форвард Мусса Дембеле официально пополнил состав саудовского клуба «Аль-Иттифак». Об этом сообщает пресс-служба команды. 

Напомним, что нападающий этим летом стал свободным агентом, так как подошёл к концу его контракт с «Лионом». В минувшем сезоне в его активе всего три гола и ассист в 28 официальных матчах за «ткачей».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает новичка команды в 12 млн евро. Футболист подписал с новым клубом контракт на четыре года.

Кстати, тренироваться и играть Дембеле в новой команде будет под руководством именитого тренера – Стивена Джеррарда.
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Евро-Футбол.Ру,
Мусса Дембеле Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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