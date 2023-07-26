Верратти в шаге от переезда в Саудовскую Аравию

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле», сообщает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сделка между «ПСЖ» и новым клубом итальянца уже близка к завершению. А самому хавбеку предложен контракт на три ближайших сезона.

Напомним, что 30-летний футболист связан с парижанами контрактом, который действует до середины 2026 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает ветерана «ПСЖ» в 40 млн евро.

В случае перехода Верратти станет одноклубником Сергея Милинковича-Савича, Калиду Кулибали, Рубена Невеша, а также экс-форварда «Зенита» Малкома Филипе.