​В «ПСЖ» проблемы из-за ситуации с Мбаппе

Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ», поэтому клуб не стал брать его в японское турне. Защитник парижан Маркиньос недавно дал комментарий по поводу возникшей ситуации.

«Мы хотим, чтобы у нас в составе были великие игроки. Надеюсь, что будет принято хорошее решение, чтоб он мог вернуться и помочь нам в этом сезоне», - сказал Маркиньос.

Как сообщает RMC Sport, руководители «ПСЖ» ждали от Маркиньоса более нейтральной позиции. Президент клуба Нассер аль-Хелаифи дал понять команде, что слова бразильца не понравились боссам. Как следствие, атмосфера внутри коллектива испортилась. Футболисты не знают, какую позицию занять в этом вопросе, тем более что Мбаппе могут вернуть в состав в среднесрочной перспективе. Источник отмечает, что в сложившейся ситуации футболисты не чувствуют себя расслабленно.