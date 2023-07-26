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Чемпионат Франции. Лига 1

Представители «Аль-Хиляля» прибыли в Париж, чтобы убедить Мбаппе в переходе

26 Июля 2023 • 15:24 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе всё ещё может оказаться в Саудовской Аравии в это межсезонье. Напомним, ранее парижская команда приняла предложение «Аль-Хиляля» в размере 300 миллионов евро за игрока, у которого через год заканчивается контракт.

Сегодня в Париж прибыла делегация из Саудовской Аравии, которая попробует убедить 24-летнего Мбаппе в трансфере. Напомним, ранее сообщалось, что француз может получить 700 миллионов евро за год в «Аль-Хиляле», после чего команда позволит ему бесплатно перебраться в мадридский «Реал».

Напомним, Мбаппе после перехода в «ПСЖ» летом 2017 года стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Аль-Хиляль Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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