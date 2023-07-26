Мэр Парижа призвала «ПСЖ» сохранить Мбаппе

Мэр Парижа Анн Идальго призвала руководство «ПСЖ» приложить усилия для сохранения в команде нападающего Килиана Мбаппе.

«Не могу понять, в какие игры играет «ПСЖ». Килиан – лучший футболист мира. Его нужно сохранить в Париже. Думаю, Мбаппе не против остаться здесь как можно дольше. Вопрос в действиях клуба», - передает слова Идальго RMC Sport.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от нового контракта с парижским грандом. В связи с этим руководство клуба приняло решение продать игрока этим летом. Главными претендентами на форварда считаются «Аль-Хиляль» и мадридский «Реал».