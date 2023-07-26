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Мэр Парижа призвала «ПСЖ» сохранить Мбаппе

26 Июля 2023 • 10:16 Комментировать (1)

Мэр Парижа Анн Идальго призвала руководство «ПСЖ» приложить усилия для сохранения в команде нападающего Килиана Мбаппе.

«Не могу понять, в какие игры играет «ПСЖ». Килиан – лучший футболист мира. Его нужно сохранить в Париже. Думаю, Мбаппе не против остаться здесь как можно дольше. Вопрос в действиях клуба», - передает слова Идальго RMC Sport.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от нового контракта с парижским грандом. В связи с этим руководство клуба приняло решение продать игрока этим летом. Главными претендентами на форварда считаются «Аль-Хиляль» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Июля 2023 в 10:29
Забальзамируйте его.. Хе-хе..
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