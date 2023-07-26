«Аль-Хиляль» договаривается с «ПСЖ» по трансферу Мбаппе

Представители саудовского «Аль-Хиляля» ведут переговоры с коллегами из «ПСЖ» относительно трансфера нападающего Килиана Мбаппе. Об этом рапортуют журналисты AS.

Ранее сообщалось, что саудиты готовы предложить за трансфер 24-летнего форварда 300 миллионов евро. Самому игроку «Аль-Хиляль» готов заплатить за один сезон 700 миллионов евро. Руководство клуба хочет подписать Килиана на два года, однако форвард согласен лишь на однолетний контракт.

Мбаппе исключен из состава «ПСЖ» на предсезонное турне из-за отказа подписывать новый контракт. В связи с этим парижане готовы продать его этим летом.