Роналду оценил игру «Аль-Насра» против «ПСЖ»

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о поединке против французского «ПСЖ». Товарищеская встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Отличное выступление против сильного соперника. Предсезонка продолжается. Отличный прием в Японии», - оставил сообщение 38-летний португальский бомбардир в своих социальных сетях.

Напомним, что Криштиану стал игроком саудовского клуба в январе нынешнего года. В минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии нападающий провел за «Аль-Наср» 16 поединков, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и две голевые передачи.