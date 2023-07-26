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Чемпионат Франции. Лига 1

Роналду оценил игру «Аль-Насра» против «ПСЖ»

26 Июля 2023 • 07:52 Комментировать

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о поединке против французского «ПСЖ». Товарищеская встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Отличное выступление против сильного соперника. Предсезонка продолжается. Отличный прием в Японии», - оставил сообщение 38-летний португальский бомбардир в своих социальных сетях.

Напомним, что Криштиану стал игроком саудовского клуба в январе нынешнего года. В минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии нападающий провел за «Аль-Наср» 16 поединков, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Аль-Наср
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