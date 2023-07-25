Бывший нападающий «Лиона» Мусса Дембеле подписал 4-летний контракт с «Аль-Эттифаком».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, игрок, прежде выступавший за «Лион», заключил долгожданный четырехлетний контракт с саудовским «Аль-Эттифаком».

Романо сообщает, что этот переход был ключевой целью для главного тренера Стивена Джеррарда и руководства клуба, которые старались усилить свою команду за счет приобретения нового талантливого нападающего.

В ближайшие 24 часа Мусса Дембеле отправится в Хорватию, где примкнет к команде на тренировочных сборах.