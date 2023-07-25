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Чемпионат Франции. Лига 1

Стамбульский топ-клуб близок к подписанию Юндера слухи

25 Июля 2023 • 17:54 Комментировать
Марсель
...
Реймс
12.08 21:00

Стамбульский «Фенербахче» близок к тому, чтобы усилиться турецким полузащитником «Марселя» Дженгизом Юндером. Об этом в своих соцсетях вещает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, турецкий и французский клубы уже активно ведут переговоры о будущем игрока. На данный момент они обсуждают условия выплат по сделке. И если боссов «Марселя» удовлетворит сумма компенсации за турка, то клуб готов будет с ним расстаться.

Напомним, во вторник утром появились слухи, что на Юндера нацелился питерский «Зенит». Чемпион России якобы хочет заменить турком ушедшего в «Аль-Хиляль» Малкома Филипе.
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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Фенербахче Дженгиз Юндер трансферы футбола - лето 2023
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МАРСЕЛЬ РЕЙМС
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