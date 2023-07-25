Стамбульский «Фенербахче» близок к тому, чтобы усилиться турецким полузащитником «Марселя» Дженгизом Юндером. Об этом в своих соцсетях вещает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, турецкий и французский клубы уже активно ведут переговоры о будущем игрока. На данный момент они обсуждают условия выплат по сделке. И если боссов «Марселя» удовлетворит сумма компенсации за турка, то клуб готов будет с ним расстаться.