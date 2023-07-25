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Александр Мостовой: «Глядя на предложение Мбаппе, убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги» эксклюзив

25 Июля 2023 • 12:38 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал предложение «Аль-Хиляля» по трансферу Килиана Мбаппе.

«Я в шоке. Тут теперь все зависит от Мбаппе. Я считаю, что тут даже думать не надо. Ушел и все. Тем более, гарантию дают, что через год уйдет в «Реал». Это тоже сумасшествие, конечно. Происходит то, что во сне даже представить себе нельзя.

Однако чемпионат Саудовской Аравии никогда не будет звездным. Да, там играет Роналду, но кроме него там никого и не смотрят. Да и не особо знают. Футбол создали в Европе. Тут все самые интересные чемпионаты. Но глядя на предложение Мбаппе, в очередной раз убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги. Шейхи даже не считают их, так живут. Так что Мбаппе может уехать и заработать за год на 10 жизней вперед», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Александр Мостовой Аль-Хиляль Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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