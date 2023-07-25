Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Морган Сансон продолжит карьеру в чемпионате Франции. Новым местом работы футболиста стала «Ницца».

Как сообщается на официальном сайте французского клуба, с игроком подписано арендное трудовое соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2023/2024. После окончания контракта «Ницца» будет иметь право выкупить игрока.

У Сансона есть большой опыт выступлений во французском чемпионате. Он поиграл за «Ле-Ман» и «Монпелье». Во второй половине прошлого сезона Морган играл за «Страсбург». В общей сложности он провел 238 матчей в чемпионате Франции и забил 36 мячей.