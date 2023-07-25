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В «Марселе» высказались об уходе Пайе

25 Июля 2023 • 07:46 Комментировать

Пабло Лонгория, который занимает пост президента «Марселя», высказался об уходе полузащитника Димитри Пайе из команды.

«Хочу сказать спасибо Димитри за все, что он дал нашему клубу. Кроме его таланта, я также хочу отметить преданность и любовь этого футболиста к команде, болельщикам и городу. Желаю ему всего самого хорошего на новом этапе карьеры», - передает слова Лонгории пресс-служба провансальского клуба.

В общей сложности Пайе провел за «Марсель» 326 поединков, в которых записал на свой счет 78 забитых мячей и 95 результативных передач. В настоящий момент Димитри находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Димитри Пайе Пабло Лонгория
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