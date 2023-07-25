В «Марселе» высказались об уходе Пайе

Пабло Лонгория, который занимает пост президента «Марселя», высказался об уходе полузащитника Димитри Пайе из команды.

«Хочу сказать спасибо Димитри за все, что он дал нашему клубу. Кроме его таланта, я также хочу отметить преданность и любовь этого футболиста к команде, болельщикам и городу. Желаю ему всего самого хорошего на новом этапе карьеры», - передает слова Лонгории пресс-служба провансальского клуба.

В общей сложности Пайе провел за «Марсель» 326 поединков, в которых записал на свой счет 78 забитых мячей и 95 результативных передач. В настоящий момент Димитри находится в статусе свободного агента.