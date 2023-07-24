По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, в настоящее время не идет никаких переговоров между Килианом Мбаппе и футбольным клубом «Аль-Хиляль». Ведутся лишь переговоры между «Аль-Хилялем» и «Пари Сен-Жермен».

По данным журналиста, «Аль-Хиляль» планирует предложить Килиану Мбаппе чистую зарплату в размере 200 миллионов евро в год. Предполагается, что общая сумма предложения может достигнуть 700 миллионов, включая различные коммерческие сделки. Романо уточняет, что будет обсуждаться вариант, при котором 100% прав на использование образа футболиста останется у самого Мбаппе.