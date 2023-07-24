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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» согласился продать Мбаппе в «Аль-Хиляль» — известна сумма сделки слухи

24 Июля 2023 • 19:17 Комментировать (1)

Звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение парижанам по Мбаппе в размере 300 миллионов евро. Как утверждает Sky Sports, во Франции согласились на предложение саудовского клуба.

Накануне появилась информация, что заработная плата Мбаппе в «Аль-Хиляле» составит 700 миллионов евро в год. Отмечалось, что после истечения контракта нападающего с клубом он пополнит состав мадридского «Реала» на правах свободного агента.

Трудовой договор Мбаппе с «ПСЖ» истекает следующим летом. Игрок не хочет продлевать контракт, но намерен полностью его отработать. Чемпиона Франции такой вариант не устраивает, клуб хочет продать футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Аль-Хиляль Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Июля 2023 в 20:05
ай и снова брихня.. А-ха-ха-ха! )))
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