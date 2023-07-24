Звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение парижанам по Мбаппе в размере 300 миллионов евро. Как утверждает Sky Sports, во Франции согласились на предложение саудовского клуба.

Накануне появилась информация, что заработная плата Мбаппе в «Аль-Хиляле» составит 700 миллионов евро в год. Отмечалось, что после истечения контракта нападающего с клубом он пополнит состав мадридского «Реала» на правах свободного агента.

Трудовой договор Мбаппе с «ПСЖ» истекает следующим летом. Игрок не хочет продлевать контракт, но намерен полностью его отработать. Чемпиона Франции такой вариант не устраивает, клуб хочет продать футболиста.