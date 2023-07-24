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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе предлагают 700 миллионов евро за сезон

24 Июля 2023 • 14:26 Комментировать (1)

Саудовский «Аль-Хиляль» готовит грандиозное предложение для нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Клуб хочет подписать 24-летнего француза на один сезон, после чего отпустит его в мадридский «Реал».

Как стало известно журналисту Джеймсу Бендже, руководство саудовского клуба предлагает Мбаппе 700 миллионов евро за один сезон. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может получить за трансфер нападающего 300 миллионов.

Парижский гранд не взял Килиана в предсезонное турне из-за нежелания игрока подписывать новый трудовой договор. Контракт француза истекает по завершении сезона-2023/2024.

Мбаппе хочет перейти только в один клуб

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Аль-Хиляль Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Июля 2023 в 14:40
ай..
700 лям за мбапе?
ясен-пень!
не за шмеция же!
налетай тарапись
чаще кликай не скупись
бредни нефига читать...
лючше будим загарать
А-ха-ха-ха! )))
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