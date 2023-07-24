«ПСЖ» придумал, как заработать на Мбаппе

«ПСЖ» готов отправить нападающего Килиана Мбаппе в аренду, если не получится оформить полноценный трансфер игрока этим летом.

По сообщениям Sky Sports, потенциальные покупатели было проинформированы о таком варианте перехода 24-летнего форварда. Ранее сообщалось, что в переходе Килиана заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Реал» и «Аль-Хиляль».

Сам Мбаппе хочет продолжить карьеру в «королевском» клубе. Контракт футболиста с парижским грандом рассчитан до лета следующего года.

В прошлом сезоне Килиан стал лучшим голеадором Лиги 1, записав себе в актив 29 забитых мячей.

Мбаппе хочет перейти только в один клуб