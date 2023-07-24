Энрике: «ПСЖ» нужны трансферы для усиления»

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о трансферных планах клуба.

«Нам нужно усилить состав команды, еще нужно провести трансферы на выход. Во время предсезонного турне мы используем матчи, чтобы получить полную картину того, что нам необходимо в настоящий момент», - рассказал испанский специалист в интервью журналисту Lequipe.

Напомним, что Энрике возглавил парижский гранд этим летом, сменив у руля команды Кристофа Галтье. Новый сезон чемпионата Франции стартует в середине следующего месяца.

В минувшей кампании парижане стали чемпионами Лиги 1.