Маркиньос высказался о будущем Мбаппе в «ПСЖ»

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался касательно возможного ухода звездного нападающего Килиана Мбаппе из парижского гранда.

«Мбаппе – уникальный футболист. Он выше других игроков команды, поэтому это беспокоит руководство клуба. Надеюсь, Килиан останется частью «ПСЖ» и поможет нам в новом сезоне», - передает слова бразильского футболиста инсайдер Фабрицио Хоукинс в соцсетях.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался продлевать контракт, истекающий летом следующего года. В связи с этим руководство парижского гранда приняло решение продать форварда этим летом.