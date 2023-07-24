Энрике не поддержал руководство «ПСЖ» в ситуации с Мбаппе

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике не разделяет позицию руководства клуба относительно нападающего Килиана Мбаппе. Из-за нежелания игрока продлевать контракт его отстранили от первой команды и не взяли на предсезонный сбор.

По данным Relevo, Энрике выступает против того, чтобы держать 24-летнего француза в изоляции от команды. Луис хочет вернуть Мбаппе, поскольку Килиан, по его мнению, существенно усилит команду.

Ранее стало известно, что парижский гранд решил продать нападающего в текущее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 200 миллионов евро. Среди претендентов на Мбаппе называются «Реал» и несколько топ-клубов АПЛ.