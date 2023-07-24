26-летний кенийский защитник Джозеф Окуму перешёл из бельгийского «Гента» во французский «Реймс». Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил клуб Лиги 1.

Спортсмен заключил пятилетний контракт с «красно-белыми», сумма трансфера не называется.

За время своей профессиональной карьеры Джозеф Окуму успел поиграть за футбольные коллективы пяти стран, а именно за кенийский «Чемелил Шугар», южноафриканский «Фри Стэйт Старс», американские «Анн-Арбор» и «Реал Монаркс», шведский «Эльфсборг» и, наконец, бельгийский «Гент».

Спортсмен также является игроком национальной сборной Кении.