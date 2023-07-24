30-летний форвард Мауро Икарди подписал трёхлетний контракт с турецким «Галатасараем», сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро. Об этом сообщает RMC Sport.

Как уточняет издание, вышеуказанная сумма является в несколько раз меньше той, которая была заплачена «ПСЖ» за нападающего в 2020 году.

За время своей профессиональной карьеры уроженец аргентинского города Росарио выступал за итальянские «Сампдорию» и «Интер», французский «ПСЖ» и, наконец, за турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Теперь же, судя по всему, Икарди будем помогать «львам» выигрывать национальный чемпионат на постоянной основе.