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Чемпионат Франции. Лига 1

Икарди подписал трёхлетний контракт с «Галатасараем» слухи

24 Июля 2023 • 03:27 Комментировать

30-летний форвард Мауро Икарди подписал трёхлетний контракт с турецким «Галатасараем», сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро. Об этом сообщает RMC Sport.

Как уточняет издание, вышеуказанная сумма является в несколько раз меньше той, которая была заплачена «ПСЖ» за нападающего в 2020 году.

За время своей профессиональной карьеры уроженец аргентинского города Росарио выступал за итальянские «Сампдорию» и «Интер», французский «ПСЖ» и, наконец, за турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Теперь же, судя по всему, Икарди будем помогать «львам» выигрывать национальный чемпионат на постоянной основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2023
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