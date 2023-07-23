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Чемпионат Франции. Лига 1

Мусса Дембеле близок к переходу в саудовский клуб

23 Июля 2023 • 12:17 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Аль-Наср Эр-Рияд
14.08 21:00

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Иттифак» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время к «Аль-Иттифаку» присоединится полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

В минувшем сезоне 27-летний Дембеле провёл за «Лион» 28 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает француза в 12 миллионов евро.

Помимо «Лиона», ранее Дембеле также выступал за «Фулхэм», «Селтик» и мадридский «Атлетико». Вместе с «матрасниками» нападающий успел стать чемпионом Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Мусса Дембеле Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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