Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Иттифак» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время к «Аль-Иттифаку» присоединится полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

В минувшем сезоне 27-летний Дембеле провёл за «Лион» 28 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает француза в 12 миллионов евро.

Помимо «Лиона», ранее Дембеле также выступал за «Фулхэм», «Селтик» и мадридский «Атлетико». Вместе с «матрасниками» нападающий успел стать чемпионом Испании.