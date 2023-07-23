«ПСЖ» назвал минимальный ценник Мбаппе

Владельцы «ПСЖ» определились с минимальной суммой, которую хотят выручить с трансфера звездного нападающего Килиана Мбаппе. Как стало известно Lequipe, чемпион Франции оценивает 24-летнего игрока в 150 миллионов евро.

Ранее парижский гранд поставил ультиматум Мбаппе. Клуб намерен либо пролонгировать трудовое соглашение с игроком, либо продать его этим летом. Среди претендентов на Килиана называются мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль».

Срок действующего трудового соглашения нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.