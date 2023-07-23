«ПСЖ» предложили больше 220 млн евро за Мбаппе

Неназванный клуб из Саудовской Аравии нацелен на трансфер форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Согласно сведениям DeadlineDayLive, парижский гранд получил предложение по 24-летнему нападающему в размере 222 миллионов евро. Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Мбаппе заинтересован «Аль-Хиляль».

Интерес к Килиану также проявляют мадридский «Реал» и несколько клубов Английской премьер-лиги.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 нападающий провел 34 матча, отметившись 29 забитыми мячами. Трудовое соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до середины 2024 года.