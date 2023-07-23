Появился новый инсайд по Мбаппе

Инсайдер Фабрицио Романо поделился новостями относительно будущего нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ». Как стало известно журналисту, 24-летнего игрока не включат в заявку команды на следующий сезон Лиги чемпионов, если он останется в клубе.

Ранее было объявлено, что Мбаппе не включен в состав парижского гранда на предсезонное турне по Японии. «ПСЖ» выставил нападающего на трансфер. Главным претендентом на Килиана считается мадридский «Реал».

Срок трудового соглашения между форвардом и «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года. Сумма потенциального трансфера нападающего может составить порядка 200 миллионов евро.