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Чемпионат Франции. Лига 1

Появился новый инсайд по Мбаппе

23 Июля 2023 • 07:41 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо поделился новостями относительно будущего нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ». Как стало известно журналисту, 24-летнего игрока не включат в заявку команды на следующий сезон Лиги чемпионов, если он останется в клубе.

Ранее было объявлено, что Мбаппе не включен в состав парижского гранда на предсезонное турне по Японии. «ПСЖ» выставил нападающего на трансфер. Главным претендентом на Килиана считается мадридский «Реал».

Срок трудового соглашения между форвардом и «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года. Сумма потенциального трансфера нападающего может составить порядка 200 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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