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Чемпионат Франции. Лига 1

Мостовой: «Кузяев сядет в запас в «Гавре»

22 Июля 2023 • 16:32 Комментировать

Бывший игрок «Страсбурга» Александр Мостовой поделился комментарием о новом хавбеке «Гавра» Далере Кузяеве.

«Кузяев уехал во Францию и многие сразу сказали: «Зачем?» Ну, правильно, что многие так говорят. Кузяев сядет в запас, скорее всего. Я знаю, как во Франции играть. Там место вам не уступят», — заявил Мостовой «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Кузяеву будет непросто стать игроком стартового состава, даже в таком клубе, как «Гавр».

Старт нового сезона чемпионата Франции запланирован на 12-13 августа. В первом туре Лиги 1 «Гавр» в гостях сыграет с «Монпелье». Стоит отметить, что «Гавр» попал в элитный дивизион впервые за последние 14 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Александр Мостовой Далер Кузяев
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