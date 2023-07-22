​В заявку «ПСЖ» на турне попал Мбаппе, но не Килиан

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые отправятся в японское турне. Как уже сообщалось, в заявку не попал звёздный нападающий Килиан Мбаппе. Гранд Лиги 1 выставил 24-летнего игрока на трансфер из-за его нежелания продлевать контракт (действующий договор рассчитан до конца июня 2024 года).

Стоит отметить, что в заявке «ПСЖ» на турне оказался брат Килиана – Итан Мбаппе. 16-летний футболист постарается проявить себя в Японии.

Добавим, что Итан Мбаппе выступает на позиции центрального полузащитника. В конце 2022 года молодой футболист дебютировал за первую команду «ПСЖ», но произошло это в товарищеском матче.

​«ПСЖ» заставляет Мбаппе тренироваться с ненужными игроками