Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма – про ограбление: «Я был обездвижен, моя жена вынужденно отдала им все ценные вещи»

22 Июля 2023 • 15:36 Комментировать

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о подробностях ограбления, жертвой которой стал вместе со своей женой Алессией. Напомним, ранее сообщалось, что из дома итальянца вынесли ценности приблизительно на 500 тысяч евро.

«Я был обездвижен, моя жена вынужденно отдала им все ценные вещи. Я очень испугался, но больше всего я боялся, что с женой может что-то случиться. Я был беспомощен и связан. Я не очень хорошо говорю по-французски, поэтому мне было сложно объяснить грабителям, где находятся ценные вещи», – цитирует Доннарумму Calciomercato.

В ходе ограбления злоумышленники раздели и связали Доннарумму вместе с его женой. Пара была доставлена в больницу в шоковом состоянии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
15:51 · Франция. Лига 1
​В заявку «ПСЖ» на турне попал Мбаппе, но не Килиан
15:36 · Франция. Лига 1
Доннарумма – про ограбление: «Я был обездвижен, моя жена вынужденно отдала им все ценные вещи»
15:25 · Испания. Ла Лига
«Реал» ждёт, пока «ПСЖ» повесит ценник на Мбаппе
15:07 · Испания. Ла Лига
Мбаппе интересен многим топ-клубам, но игрок хочет перейти только в «Реал»
14:47 · Германия. Бундеслига
«Севилья» отклонила предложение «Баварии» по трансферу Буну, «ПСЖ» тоже в гонке
14:02 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: Я отказался от перехода в «Ниццу»
13:48 · Англия. Премьер-лига
В трансфере Мбаппе заинтересован ещё один клуб АПЛ помимо «Челси» 1
13:38 · Англия. Премьер-лига
На Мбаппе появился новый претендент в АПЛ
11:51 · Франция. Лига 1
Юмтити стал игроком французского клуба официально
11:01 · Франция. Лига 1
Баркола открыт к переходу в «ПСЖ»
10:56 · Франция. Лига 1
Правительство Саудовской Аравии начало разработку плана по приглашению Мбаппе
10:47 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» сделал предложение по трансферу Буну
10:41 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов побороться с «Манчестер Юнайтед» за форварда из Серии А
10:31 · Россия. Премьер-лига
Быстров оценил перспективы Кузяева во Франции
09:57 · Франция. Лига 1
Названа причина, почему Нагельсманн не возглавил «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем