Доннарумма – про ограбление: «Я был обездвижен, моя жена вынужденно отдала им все ценные вещи»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о подробностях ограбления, жертвой которой стал вместе со своей женой Алессией. Напомним, ранее сообщалось, что из дома итальянца вынесли ценности приблизительно на 500 тысяч евро.

«Я был обездвижен, моя жена вынужденно отдала им все ценные вещи. Я очень испугался, но больше всего я боялся, что с женой может что-то случиться. Я был беспомощен и связан. Я не очень хорошо говорю по-французски, поэтому мне было сложно объяснить грабителям, где находятся ценные вещи», – цитирует Доннарумму Calciomercato.

В ходе ограбления злоумышленники раздели и связали Доннарумму вместе с его женой. Пара была доставлена в больницу в шоковом состоянии.