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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» заставляет Мбаппе тренироваться с ненужными игроками

22 Июля 2023 • 15:13 Комментировать
«ПСЖ» решил не брать Килиана Мбаппе в японское турне. Чемпионы Франции выставили звёздного форварда на трансфер из-за его нежелания продлевать контракт. В стане гранда Лиги 1 считают, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о переходе через год в статусе свободного агента.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе с субботы тренировался в группе игроков, которые исключены из проекта и не входят в планы Луиса Энрике. В этом списке находятся Джорджиньо Вейналдум, Леандро Паредес, Юлиан Дракслер, Абду Диалло и Колин Дагба.

Отметим, что действующий контракт Килиана Мбаппе рассчитан до конца июня 2024 года.

​Шок дня: Мбаппе готов не играть целый год

Мбаппе исключён из заявки «ПСЖ» на турне – известна причина

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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