​«ПСЖ» заставляет Мбаппе тренироваться с ненужными игроками

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе с субботы тренировался в группе игроков, которые исключены из проекта и не входят в планы Луиса Энрике. В этом списке находятся Джорджиньо Вейналдум, Леандро Паредес, Юлиан Дракслер, Абду Диалло и Колин Дагба.
Отметим, что действующий контракт Килиана Мбаппе рассчитан до конца июня 2024 года.
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