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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Хиляль» готовит грандиозное предложение по трансферу Мбаппе

22 Июля 2023 • 13:37 Комментировать

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе находится в сфере интересов «Аль-Хиляля». Как информирует RMC Sport, саудовский клуб готов предложить за трансфер 24-летнего форварда 200 миллионов евро.

Для Мбаппе руководство «Аль-Хиляля» подготовило двухлетний трудовой договор, по условиям которого игрок заработает 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать нападающего этим летом. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.

В минувшем сезоне Лиги 1 Килиан провел 34 поединка, в которых отметился 29 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

У «Реала» появился серьёзный конкурент в борьбе за Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Аль-Хиляль Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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