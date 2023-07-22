«Аль-Хиляль» готовит грандиозное предложение по трансферу Мбаппе

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе находится в сфере интересов «Аль-Хиляля». Как информирует RMC Sport, саудовский клуб готов предложить за трансфер 24-летнего форварда 200 миллионов евро.

Для Мбаппе руководство «Аль-Хиляля» подготовило двухлетний трудовой договор, по условиям которого игрок заработает 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать нападающего этим летом. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.

В минувшем сезоне Лиги 1 Килиан провел 34 поединка, в которых отметился 29 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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