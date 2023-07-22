​Шок дня: Мбаппе готов не играть целый год

Накануне стало известно о том, что Килиан Мбаппе был исключён из заявки «ПСЖ» на японское турне. Клуб Лиги 1 решил выставить звёздного форварда на трансфер, считая, что он уже договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год. При этом «ПСЖ» терять Мбаппе как свободного агента не хочет.

Журналист Даниэль Риоло в программе на RMC озвучил информацию о том, что Килиан Мбаппе готов пожертвовать сезоном 2023/2024 и провести его без игры в футбол. Говоря об этом, Риоло сослался на людей, которые очень близки к Мбаппе.

По словам Риоло, Мбаппе настроен остаться на ближайший сезон в «ПСЖ», даже если он будет сидеть в запасе или вообще не проходить в заявку.

Мбаппе исключён из заявки «ПСЖ» на турне – известна причина

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