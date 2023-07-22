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Чемпионат Франции. Лига 1

​Шок дня: Мбаппе готов не играть целый год

22 Июля 2023 • 13:31 Комментировать (3)

Накануне стало известно о том, что Килиан Мбаппе был исключён из заявки «ПСЖ» на японское турне. Клуб Лиги 1 решил выставить звёздного форварда на трансфер, считая, что он уже договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год. При этом «ПСЖ» терять Мбаппе как свободного агента не хочет.

Журналист Даниэль Риоло в программе на RMC озвучил информацию о том, что Килиан Мбаппе готов пожертвовать сезоном 2023/2024 и провести его без игры в футбол. Говоря об этом, Риоло сослался на людей, которые очень близки к Мбаппе.

По словам Риоло, Мбаппе настроен остаться на ближайший сезон в «ПСЖ», даже если он будет сидеть в запасе или вообще не проходить в заявку.

Мбаппе исключён из заявки «ПСЖ» на турне – известна причина

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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Alex1972
22 Июля 2023 в 14:25
Ставки повышаются... Кто первым моргнет... Хе..
InterSan
22 Июля 2023 в 14:18
Как хорошо, что я уже с утра нажрался и не читаю эти бредни.
Betsik 08
22 Июля 2023 в 14:37
Это похвально! Чтобы не было глистов - водку пей! И будь здоров!
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