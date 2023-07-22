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Чемпионат Франции. Лига 1

Юмтити стал игроком французского клуба официально

22 Июля 2023 • 11:51 Комментировать

Французский защитник Самуэль Юмтити продолжит карьеру на родине. Новым местом роботы 29-летнего футболиста стал «Лилль».

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2025 года. За французский коллектив Самуэль будет выступать под 14-м номером.

Юмтити перешел в «Лилль» на правах свободного агента. Предыдущим клубом защитника была каталонская «Барселона».

В прошлом сезоне Самуэль выступал за «Лилль» на правах аренды. Он принял участие в 25 поединках, в которых не отметился голевыми действиями. В его пассиве восемь желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Самуэль Юмтити трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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