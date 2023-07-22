Баркола открыт к переходу в «ПСЖ»

Полузащитник «Лиона» Брэдли Баркола готов перебраться в «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, игрок молодёжной сборной Франции уже обсуждал с парижанами свою зарплату и дал согласие на переход.

Интерес «ПСЖ» к Баркола становится всё более конкретным. Парижский клуб вскоре обратится к «Лиону» с первым предложением по трансферу, но переговоры с «Лионом» будут сложными, ведь «дети» решительно намерены сохранить Брэдли в команде.

20-летний Баркола также был интересен итальянскому «Милану», но твёрдая позиция «Лиона» заставила «россонери» переключить внимание на других футболистов.