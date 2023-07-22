Правительство Саудовской Аравии начало разработку плана по приглашению Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время может отправиться в Саудовскую Аравию. Как сообщает журналист Санти Уна, правительство Саудовской Аравии начало разработку плана по приглашению в страну нападающего сборной Франции.

Отметим, что Мбаппе вчера был выставлен на продажу, но сам футболист пока не намерен уходить, так как в таком случае не получит от руководства «ПСЖ» солидный бонус за лояльность. Килиан хочет уйти в конце сезона на правах свободного агента.

Ситуацией готов воспользоваться «Аль-Хиляль», который готов предложить Мбаппе контракт на один год. Пока неизвестно, что по этому поводу думает сам футболист.