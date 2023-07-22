Названа причина, почему Нагельсманн не возглавил «ПСЖ»

Стало известно, почему бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн не возглавил французский «ПСЖ».

Как информирует Sports Zone, главной причиной было то, что немецкий специалист потребовал уволить с поста спортивного директора Луиша Кампуша. Нагельсманн хотел видеть в этой должности своего кандидата – Кристофера Вивелла. Стороны пытались найти компромисс, однако по итогу не смогли договориться.

Напомним, что новым главным тренером парижского гранда был назначен испанец Луис Энрике. Трудовое соглашение специалиста с «ПСЖ» рассчитано до середины 2025 года.