Мбаппе может покинуть Европу на один сезон

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может отправиться на следующий сезон в Саудовскую Аравию, об этом сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

Как стало известно источнику, неназванный клуб уже подготовил однолетний контракт для 24-летнего игрока. После его истечения Мбаппе сможет перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

Ранее появилась информация, что в услугах Килиана заинтересован «Аль-Хиляль».

Трудовой договор Мбаппе с парижским клубом рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость Килиана оценивается в 180 миллионов евро. «ПСЖ» готов продать нападающего этим летом.