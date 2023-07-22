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Мбаппе может покинуть Европу на один сезон

22 Июля 2023 • 09:31 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может отправиться на следующий сезон в Саудовскую Аравию, об этом сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

Как стало известно источнику, неназванный клуб уже подготовил однолетний контракт для 24-летнего игрока. После его истечения Мбаппе сможет перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

Ранее появилась информация, что в услугах Килиана заинтересован «Аль-Хиляль».

Трудовой договор Мбаппе с парижским клубом рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость Килиана оценивается в 180 миллионов евро. «ПСЖ» готов продать нападающего этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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