Мбаппе шокирован поступком «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе был шокирован непопаданием в заявку «ПСЖ» на предсезонное турне по Японии, об этом рапортуют журналисты ESPN. 24-летний игрок был сильно удивлен, но смирился с решением руководства парижского гранда.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Мбаппе в текущее трансферное окно. Среди претендентов на нападающего называются мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль». Контракт Килиана с парижанами рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 43 поединках за «ПСЖ», записав на свой счет 41 забитый мяч и десять результативных передач.