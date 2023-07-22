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Мбаппе шокирован поступком «ПСЖ»

22 Июля 2023 • 09:25 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе был шокирован непопаданием в заявку «ПСЖ» на предсезонное турне по Японии, об этом рапортуют журналисты ESPN. 24-летний игрок был сильно удивлен, но смирился с решением руководства парижского гранда.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Мбаппе в текущее трансферное окно. Среди претендентов на нападающего называются мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль». Контракт Килиана с парижанами рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 43 поединках за «ПСЖ», записав на свой счет 41 забитый мяч и десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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